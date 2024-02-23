«Думала, что где-то прилет, а это все у нас произошло»: жители Днепра рассказали о пережитом ночью

Россияне не знают жалости и атакуют украинцев в их домах.

Сегодня ночью российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Некоторые квартиры на верхних этажах разрушены полностью, некоторые — сильно повреждены. К сожалению, 8 человек получили травмы, двое из них — сейчас в больнице.

Некоторые жители этого дома до сих пор не отошли от пережитого. Днепрянка Виктория рассказывает, что после взрыва не сразу поняла, что «прилетело» в их многоэтажку.

Ребенок у меня подскочил, я его сразу накрыла одеялом. Подошла к нему и уложила, потому что я сразу не поняла. Думала, где-то «прилет», а это все у нас произошло, — рассказала она.

Аллу, она — председатель здешнего ОСМД, просто выбросило с кровати. Ее квартира на 9-м этаже — ее больше нет. Из руин, оставшихся от жилья, она выбиралась через соседний подъезд. Хотя потеряла квартиру и на лице порезы, но больше всего переживает за соседей. Мужчину и женщину, которых пока не нашли.

Проснулась от того, что меня куда-то бросило. Повсюду кирпичи, страшно было. Выбрались. Соседи под завалами, найти пока не могут, — говорит она.

Спасательная операция на месте «прилета» продолжается, под завалами ищут двух человек.

Видео Днепропетровская ОВА:

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