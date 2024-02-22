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  • Тоннель под Каховским водохранилищем: специалист из Днепра оценил возможности построения такой конструкции

Тоннель под Каховским водохранилищем: специалист из Днепра оценил возможности построения такой конструкции

Сегодня 22:05
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Несколько недель назад появились слухи о том, что россияне могут прорыть тоннель под высохшим Каховским водохранилищем в сторону Никополя. Специалист рассказал, возможно ли это.

Новости Днепра про Тоннель под Каховским водохранилищем: специалист из Днепра оценил возможности построения такой конструкции

Слухи о туннеле под Каховским водохранилищем появились после убийства заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева. Тогда одно из украинских изданий предположило, что россияне могли прокопать подземный путь с оккупированных территорий до Днепропетровщины, поскольку расстояние от Каменки-Днепровке к Никополю на противоположном берегу всего 4 км.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко опроверг такие слухи и заявил, что если бы тоннель начали строить, то украинские военные это заметили. Кроме этого, Каховское водохранилище хоть и обмелело, но не высохло, поэтому незаметно соорудить между берегами подземные траншеи – невозможно.

Доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой строительства геотехники, геомеханики «Днепровской политехники» Сергей Гапеев считает, что теоретически тоннель соорудить возможно. Однако на это нужно минимум полгода и куча ресурсов, рассказал специалист Суспільному.

Есть технологии, которые разрешают выстроить вероятный тоннель в неустойчивых либо слабостойких породах. Это можно сделать как с поверхности, так и подземным способом.

Если не считать вопроса средств и ресурсов, то строительство тоннеля теоретически возможно. Но для переброски войск с оккупированной территории на противоположную сторону нужно, чтобы сооружение было просторным. Туда должен поместиться человек в военном снаряжении, которому нужно передвигаться во весь рост, чтобы выполнить боевое задание.

А еще оружие, дополнительное оружие, боекомплекты и т.д. Для того чтобы он добрался к какому-либо конечному пункту, мог выполнять боевую задачу, он должен хоть с минимальным комфортом перемещаться. Не ползком, а на своих ногах, – говорит Сергей Гапеев.

Размер тоннеля должен быть шириной не менее 70 см, высотой — хотя бы полтора метра. Поэтому провести работы тайно не получится. Сооружение должно быть крепким и выдержать возможное огневое воздействие извне.

Для построения тоннеля необходимы крепления, а для него много камней или дерева. Можно использовать трубу большого диаметра, металлическую или полимерную, но есть проблемы с логистикой.

Опыт построения метрополитена показывает: чтобы пройти 200 метров подобного тоннеля большого диаметра, нужно специальное технологическое отверстие, где устанавливают специальное оборудование. Многие люди нужны, нужны коммуникации, подвести воду, — говорит Сергей Гапеев.

Чтобы построить тоннель, необходимо минимум полгода и куча ресурсов, так что теоретически это возможно, однако россиян сразу «спалят» украинские военные, наблюдающие за ними с другой стороны Каховского водохранилища.

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Новости Днепра про Тоннель под Каховским водохранилищем: специалист из Днепра оценил возможности построения такой конструкцииУкраїнська Новости Днепра про Тоннель под Каховским водохранилищем: специалист из Днепра оценил возможности построения такой конструкцииРусский

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