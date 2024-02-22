Уточка-альбинос и цветная мандаринка: в Днепре заметили яркую птичью парочку (ФОТО)

Птичья парочка покорила пользователей сети. Заметила уточек днепрянка Marianna Pedashenko, которая и спросила у людей, кто же эти красавцы.
Подскажите, пожалуйста! Рядом с мальчиком-мандаринкой кто? Днепр. 09.01.2024, — написала женщина в тематическом Facebook-сообществе.
На фото выше – уточки-мандаринки. Эти необычные для наших краев птицы прибыли к нам из Китая. Оттуда и получили свое название.
Как отметил в комментариях директор ННИ естественных и аграрных наук в ЧНУ им. Б. Хмельницкого, Максим Гаврилюк, мандаринки на фото – декоративные формы птичек. Ведь у Днепра нет свободноживущей популяции этого вида.
Автор поста отметила, что иногда мандаринки в Днепре идут в свободное плавание, но возвращаются туда, где их кормят. Вероятно, птицы живут на территории яхт-клуба Сич, где водится немало интересных и уникальных пернатых других видов.
Обычно мандаринки имеют яркую окраску перьев, как у птицы на фото слева. Однако встречаются альбиносы, больше похожие на белых лебедей. На фотографии с правой стороны именно такой представитель этого вида.
Девочка-мандаринка альбинос или лейкист, – отмечают в комментариях.
Знатоки говорят, что обе уточки самцы. Они покорили сердца комментаторов, которые назвали птиц колоритной парочкой.
Какие же цвета! И в самом деле природа лучший художник!
Живописная парочка – глаз не отвести.
Красивая парочка, как Филипп и Одарочка.
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