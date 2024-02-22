В Днепре спасают воина, который из-за выстрела танка потерял три конечности

В днепровской больнице спасают бойца, который из-за танкового обстрела потерял две ноги и руку.

31-летнего Василия вернули к жизни в одной из больниц Днепра.

Боец родом из Ровенской области. Последние два года провел на передовой, где и получил серьезное ранение. Выстрел из вражеского танка разорвался в метре от Василия. Мужчине оторвало обе ноги и руку. Только благодаря защитному снаряжению воин выжил.

Подушка залита слезами, а бинты кровью. Ампутация трех конечностей. Мама рядом, – рассказывает главный врач одной из больниц в Днепре.

Отломки разбили защитное снаряжение, но оно выдержало. Бойцу перелили 3 литра крови на этапах эвакуации. Уже в Днепре, куда доставили в полуобморочном состоянии, ему перелили еще 4 литра плазмы и крови.

Впереди у Василия тяжелое лечение и реабилитация, но воин уверен, что выдержит и благодарит медиков за второй шанс на жизнь.

Врачи призывают горожан донатить кровь, чтобы раненым хватало драгоценной плазмы, которая спасает жизнь. Сдавать кровь можно в больницах, где такая возможность есть или в городском банке крови.

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