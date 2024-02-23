Вперше за 50 років: приватний космічний корабель США здійснив посадку на Місяць

На місяць висадився приватний космічний корабель.

Апарат Odysseus американської приватної компанії здійснив успішну посадку в районі південного полюса Місяця. Про це повідомили в NASA.

Корабель на поверхню Місяця посадила компанія Intuitive Machines. Наразі апарат подає на Землю слабкий, але стійкий сигнал.

Ми можемо підтвердити, що наш апарат на Місяці і ми отримуємо сигнал, Odysseus знайшов новий прихисток, — поінформував під час трансляції керівник польоту Odysseus.

Корабель відправився у подорож 15 лютого і вже сьогодні висадився в автономному режимі. Наразі точне місце його посадки не знають. Інженери працюють над даними, які вдається отримати від апарату.

Як зауважили в компанії, спочатку центр управління польотом на короткий час втратив зв’язок з апаратом. На відновлення сигналу та підтвердження факту посадки пішло близько десяти хвилин. Як повідомило після підтвердження успішної посадки NASA, Odysseus торкнувся місячної поверхні о 23:24 за Гринвічем.

Зазначимо, востаннє американський апарат здійснював посадку на Місяць у грудні 1972 року, тобто на супутник Землі вперше за 50 років висадився корабель, але цього разу від приватної компанії.

Політ Odysseus, побудованого Intuitive Machines, вважається важливим етапом на шляху повернення США на Місяць в рамках програми Артеміда, метою якої є посадка на супутник Землі міжнародного екіпажу в найближчі кілька років, а також будівництво близькомісячної станції.

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