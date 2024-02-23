Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Сьогодні, 23 лютого, у Дніпрі через технологічне порушення було знеструмлено деякі будинки.

Про це повідомили у ЦЕК.

Без світла залишилися:

вул. Зоологічна: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-28;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1А, 3-19, 20А;

вул. Марганцевська: 7, 9-20;

вул. Мирна: 1-27 (непарні);

вул. Серпнева: 2-6;

вул. Сурська: 1-29;

вул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А;

вул. Шпакова: 12А, 14.

Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння! – додали в ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі ПЛАНОВО не буде електроенергії.

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