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Новини Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)
Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Сьогодні, 23 лютого, у Дніпрі через технологічне порушення було знеструмлено деякі будинки.
Про це повідомили у ЦЕК.
Без світла залишилися:
вул. Зоологічна: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-28;
вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;
вул. Каховська: 11-23 (непарні);
вул. Квітнева: 1А, 3-19, 20А;
вул. Марганцевська: 7, 9-20;
вул. Мирна: 1-27 (непарні);
вул. Серпнева: 2-6;
вул. Сурська: 1-29;
вул. Чаплина Балка: 1-22, 24;
вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А;
вул. Шпакова: 12А, 14.
Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння! – додали в ЦЕК.
Нагадаємо, раніше ми
, де сьогодні у Дніпрі ПЛАНОВО не буде електроенергії. писали
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Автор:
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