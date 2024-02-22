Гидрометцентр предупредил об опасных стихийных явлениях в Днепре: когда ждать

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии, в пятницу 23 февраля ожидается сильный ветер.
Метеорологи опубликовали предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Днепре и Днепропетровской области. В этот день на всей территории региона будут порывы южного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).
В общей сложности 23 февраля будет облачер с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла, по городу Днепр ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.
В этот день следует тепло одеваться, обходить подозрительные билборды и аварийные деревья.
Напомним, мы сообщали, что в Днепре среди многоэтажек расцвело поле подснежников.
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