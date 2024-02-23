Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня, 23 февраля, в Кривом Роге в 13:00 и 14:00 прогремят взрывы.
Однако причин для паники нет — они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – написал он.
Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
На месте "прилета" работают все соответствующие службы.
В Днепропетровской области был переименован ряд сел.
В Каменском дети бросались камнями в людей в кинотеатре.
На Криворожье сыграли свадьбу в колонии.
Хорошего дня, друзья!
На месте "прилета" работают все соответствующие службы.
Несколько недель назад появились слухи о том, что россияне могут прорыть тоннель под высохшим Каховским водохранилищем в сторону Никополя. Специалист рассказал, возможно ли это.
В днепровской больнице спасают бойца, который из-за танкового обстрела потерял две ноги и руку.
В Днепре заметили интересную птичью парочку.
В Днепре будут судить мужчину, который намеревался содействовать в переправлении за границу военнообязанного.
В Днепропетровской области был переименован ряд сел.
В Каменском дети бросались камнями в людей в кинотеатре.
Зоологи выяснили, что у удава было ранение, абсцесс и нагноение. Его сейчас лечат.
В Днепре появился цветочный вор.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!