Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Взрывы – производственные!

Сегодня, 23 февраля, в Кривом Роге в 13:00 и 14:00 прогремят взрывы.

Однако причин для паники нет — они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – написал он.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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