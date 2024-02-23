Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня 08:30
просмотров

Взрывы – производственные!

Новости Днепра про Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня, 23 февраля, в Кривом Роге в 13:00 и 14:00 прогремят взрывы.

Однако причин для паники нет — они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – написал он.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывыУкраїнська Новости Днепра про Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди
Новости Днепра
Сегодня 04:56
Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди

На месте "прилета" работают все соответствующие службы.

Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины
Новости Днепра
Вчера 19:24
Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины

В Днепропетровской области был переименован ряд сел.

В Каменском 12-летние дети бросались камнями у посетителей кинотеатра
Новости Днепра
Вчера 18:41
В Каменском 12-летние дети бросались камнями у посетителей кинотеатра

В Каменском дети бросались камнями в людей в кинотеатре.

На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии
Новости Днепра
Вчера 16:55
На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии

На Криворожье сыграли свадьбу в колонии.

Последние новости

В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 23 февраля
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 23 февраля

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
2
просмотров
Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди
Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди

На месте "прилета" работают все соответствующие службы.

Сегодня 04:56
22
просмотров
Тоннель под Каховским водохранилищем: специалист из Днепра оценил возможности построения такой конструкции
Тоннель под Каховским водохранилищем: специалист из Днепра оценил возможности построения такой конструкции

Несколько недель назад появились слухи о том, что россияне могут прорыть тоннель под высохшим Каховским водохранилищем в сторону Никополя. Специалист рассказал, возможно ли это.

Вчера 22:05
4
просмотров
В Днепре спасают воина, который из-за выстрела танка потерял три конечности
В Днепре спасают воина, который из-за выстрела танка потерял три конечности

В днепровской больнице спасают бойца, который из-за танкового обстрела потерял две ноги и руку.

Вчера 21:38
3
просмотров
Уточка-альбинос и цветная мандаринка: в Днепре заметили яркую птичью парочку (ФОТО)
Уточка-альбинос и цветная мандаринка: в Днепре заметили яркую птичью парочку (ФОТО)

В Днепре заметили интересную птичью парочку.

Вчера 20:54
8
просмотров
Подстрекал к взятке: житель Днепра хотел переправить за границу военнообязанного
Подстрекал к взятке: житель Днепра хотел переправить за границу военнообязанного

В Днепре будут судить мужчину, который намеревался содействовать в переправлении за границу военнообязанного.

Вчера 20:08
2
просмотров
Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины
Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины

В Днепропетровской области был переименован ряд сел.

Вчера 19:24
5
просмотров
В Каменском 12-летние дети бросались камнями у посетителей кинотеатра
В Каменском 12-летние дети бросались камнями у посетителей кинотеатра

В Каменском дети бросались камнями в людей в кинотеатре.

Вчера 18:41
4
просмотров
Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава
Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава

Зоологи выяснили, что у удава было ранение, абсцесс и нагноение. Его сейчас лечат.

Вчера 18:01
8
просмотров
В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)
В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)

В Днепре появился цветочный вор.

Вчера 17:39
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх