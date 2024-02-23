Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр «шахедами». К сожалению, есть «прилет» по многоэтажке.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, предварительно известно о четырех пострадавших. Под завалами – люди. Поисковая операция продолжается.
Просьба не помогать врагу и не публиковать и не обсуждать в сетях лишнего, — написал Лысак.
Обновлено: уже известно о 8 травмированных в многоэтажке. Из них семь – госпитализированы.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Фото от ОВА:
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