Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди

На месте "прилета" работают все соответствующие службы.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр «шахедами». К сожалению, есть «прилет» по многоэтажке.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, предварительно известно о четырех пострадавших. Под завалами – люди. Поисковая операция продолжается.

Просьба не помогать врагу и не публиковать и не обсуждать в сетях лишнего, — написал Лысак.

Обновлено: уже известно о 8 травмированных в многоэтажке. Из них семь – госпитализированы.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Фото от ОВА:

Читайте также:

Українська Русский

Автор: