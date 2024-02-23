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  • Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди

Россияне атаковали Днепр «шахедами»: есть «прилет» по многоэтажке, под завалами — люди

Сегодня 04:56
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На месте "прилета" работают все соответствующие службы.

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр «шахедами». К сожалению, есть «прилет» по многоэтажке.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, предварительно известно о четырех пострадавших. Под завалами – люди. Поисковая операция продолжается.

Просьба не помогать врагу и не публиковать и не обсуждать в сетях лишнего, — написал Лысак.

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр

Обновлено: уже известно о 8 травмированных в многоэтажке. Из них семь – госпитализированы.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Фото от ОВА:

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепр

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