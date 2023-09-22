Загадочной девушке в черном из Днепра сделали подарок

Сегодня блондинка тоже стоит на привычном месте.

Загадочная девушка в черном, которая каждый день приходит к столбу на Европейской площади, снова в центре внимания горожан.

Напомним, несколько недель назад она исчезла, но на днях ее заметили на привычном месте.

Вчера даже мужчина подарил ей торт – девушка его взяла, но пробовала ли – неизвестно.

Кроме того, вчера загадочную блондинку начали оскорблять. Проходившая мимо женщина специально столкнулась с девушкой и выразила свое недовольство тем, что незнакомка стоит посреди площади. Хотя на самом деле она никому не мешает. Этот момент зафиксировали на видео.

Заметим, что никто до сих пор не знает истинную причину, почему девушка приходит на это место. Одни говорят, что это — социальный эксперимент, другие – что она так решила стать популярной. Кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами.

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