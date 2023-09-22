«Понимаю, что школьницей уже не буду»: «Мисс Украина Вселенная» из Днепра показала себя в 16 лет

Мисс Украина Вселенная-2021 и 29-летняя модель из Днепра Анна Неплях поделилась своими фото в 16 лет.

Анна Неплях в своем Instagram показала архивные фото себя 16-летней.

Модель поразмышляла о женской красоте и вспомнила слова старшего товарища, который в 23 года сказал ей, что Анна «еще расцветет». Тогда она не поняла его слов, но сейчас переосмыслила этот тезис.

«В мои 23 года, как мне казалось, что уже женщина, мой старший товарищ сказал мне такую вещь, что я еще даже не сложилась как женщина, и у меня еще будет много естественных трансформаций с внешностью до 30 лет. Он имел в виду, что я еще расцвету и далеко не пик моей красоты. Тогда я его не поняла, а только сейчас до меня дошло», – написала Неплях.

Анна застилала фото 16-летней себя и отметила, что в юном возрасте хоть была стройнее, никогда не была такой красивой, как сейчас.

«Здесь мне 16. У меня и по сей день нет никаких манипуляций с внешностью, пластических операций и все свое от зубов до груди и волос. Да я прекрасно понимаю, что дальше

выглядеть школьницей и экспериментировать над организмом в минус – не получится. Так интересно, что таким прорисованным мое лицо никогда не было – мимика, скулы, губы, хотя я была и худее, но такой по

живой красивой как сегодня – никогда», – поделилась Анна.

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