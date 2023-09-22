Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибухи: без паніки

Усе під контролем!

Сьогодні, 22 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідоми Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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