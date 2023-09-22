Не витримало серце: в стабпункті помер 46-річний захисник із Дніпропетровської області

Вічна слава!

16 вересня в стабілізаційному пункті на Запоріжжі помер молодший сержант Олександр Сторожко. У захисника не витримало серце.

Про це повідомив міський голова Кам’янського.

Олександр народився 1 березня 1977 року в Дніпродзержинську. 2009 року закінчив Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту». 2013-го заснував та очолив ТОВ СО «АЛАБАЙ». Від початку березня 2022 року боронив українську землю.

У нього залишилися дружина та два сини.

Попрощаються з воїном сьогодні, 22 вересня.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника!

Вічна пам’ять і слава Герою!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: