Не витримало серце: в стабпункті помер 46-річний захисник із Дніпропетровської області

16 вересня в стабілізаційному пункті на Запоріжжі помер молодший сержант Олександр Сторожко. У захисника не витримало серце.
Про це повідомив міський голова Кам’янського.
Олександр народився 1 березня 1977 року в Дніпродзержинську. 2009 року закінчив Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту». 2013-го заснував та очолив ТОВ СО «АЛАБАЙ». Від початку березня 2022 року боронив українську землю.
У нього залишилися дружина та два сини.
Попрощаються з воїном сьогодні, 22 вересня.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника!
Вічна пам’ять і слава Герою!
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