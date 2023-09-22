У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

Сталося це у Тернівському районі міста.

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”, машиніст локомотива, рухаючись по маршруту, помітив на залізничних коліях пошматоване тіло чоловіка.

На місце викликали правоохоронців.

Вони встановили особу загиблого – ним виявився 50-річний переселенець з Донецької області.

Наразі слідчі з’ясовують, як чоловік опинився на залізничному полотні.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажирський потяг збив чоловіка: став на коліна на переході.

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