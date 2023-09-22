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  • У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

Сьогодні 08:00
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Сталося це у Тернівському районі міста.
Новости Днепра про У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

Фото умовне.

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”, машиніст локомотива, рухаючись по маршруту, помітив на залізничних коліях пошматоване тіло чоловіка.

На місце викликали правоохоронців.

Вони встановили особу загиблого – ним виявився 50-річний переселенець з Донецької області.

Наразі слідчі з’ясовують, як чоловік опинився на залізничному полотні.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

Новости Днепра про У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

Новости Днепра про У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажирський потяг збив чоловіка: став на коліна на переході.

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Новости Днепра про У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловікаРусский

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