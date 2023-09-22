У Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”, машиніст локомотива, рухаючись по маршруту, помітив на залізничних коліях пошматоване тіло чоловіка.
На місце викликали правоохоронців.
Вони встановили особу загиблого – ним виявився 50-річний переселенець з Донецької області.
Наразі слідчі з’ясовують, як чоловік опинився на залізничному полотні.
ФОТО 18+!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажирський потяг збив чоловіка: став на коліна на переході.
Читайте також:
Автор:
Вічна слава!
Учора ввечері, 21 вересня, о 22:11 на лінію «101» повідомили…
18-річний дніпрянин хотів вбити водія маршрутки.
Ми звернулися за коментарем до поліції.