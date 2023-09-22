“Розумію, що школяркою вже не стану”: “Міс Україна Всесвіт-2021” із Дніпра показала себе у 16 років

Міс Україна Всесвіт-2021 та 29-річна модель із Дніпра Анна Неплях поділилася своїми фото у 16 років.

Анна Неплях у своєму Instagram показала архівні фото себе 16-річної.

Модель поміркувала про жіночу красу та згадала слова старшого товариша, який у 23 роки сказав їй, що Анна “ще розквітне”. Тоді вона не зрозуміла його слів, але зараз переусвідомила цю тезу.

«У мої 23 роки, як мені здавалося, що вже жінка, мій старший товариш сказав мені таку річ, що я ще навіть не склалася як жінка, і мене ще буде багато природних трансформацій із зовнішністю до 30 років. Він мав на увазі, що я ще розквітну і ще далеко не пік моєї краси. Тоді я його не зрозуміла, а лише зараз до мене дійшло», — написала Неплях.

Анна запостила фото 16-річної себе та зазначила, що у юному віці хоч була стрункішою, ніколи не була такою гарною, як зараз.

«Тут мені 16. В мене і по сьогоднішній день нема ніяких маніпуляцій із зовнішністю, пластичних тичних операцій і все своє від зубів до грудей і волосся. Та я прекрасно розумію, що далі

виглядати школяркою і експериментувати над організмом в мінус — не вийде. Так цікаво, що таким промальованим моє обличчя ніколи не було — міміка, скули, губи, хоча я була й худішою, але такою по

живому красивою як сьогодні — ніколи», — поділилася Анна.

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