Загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок

Сьогодні білявка теж стоїть на звичному місці.

Загадкова дівчина в чорному, яка кожного дня приходить до стовпа на Європейській площі, знову в центрі уваги містян.

Нагадаємо, декілька тижнів тому вона зникла, але днями її помітили на звичному місці.

Учора навіть чоловік подарував їй торт – дівчина його взяла, але чи куштувала – невідомо.

Крім того, вчора загадкову білявку почали ображати. Жінка, яка проходила повз, спеціально зіткнулася з дівчиною та висловила своє незадоволення тим, що незнайомка стоїть посеред площі. Хоча насправді вона нікому не заважає. Цей момент зафіксували на відео.

Зауважимо, що ніхто досі не знає істинної причини, чому панянка приходить на це місце. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

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