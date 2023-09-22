Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок

Сьогодні 13:14
просмотров

Сьогодні білявка теж стоїть на звичному місці.

Новости Днепра про Загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок

Загадкова дівчина в чорному, яка кожного дня приходить до стовпа на Європейській площі, знову в центрі уваги містян.

Нагадаємо, декілька тижнів тому вона зникла, але днями її помітили на звичному місці.

Учора навіть чоловік подарував їй торт – дівчина його взяла, але чи куштувала – невідомо.

Крім того, вчора загадкову білявку почали ображати. Жінка, яка проходила повз, спеціально зіткнулася з дівчиною та висловила своє незадоволення тим, що незнайомка стоїть посеред площі. Хоча насправді вона нікому не заважає. Цей момент зафіксували на відео.

Зауважимо, що ніхто досі не знає істинної причини, чому панянка приходить на це місце. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

Новости Днепра про Загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок

Читайте також:

Новости Днепра про Загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунокУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі літня жінка випала з вікна та розбилася на смерть: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
У Дніпрі літня жінка випала з вікна та розбилася на смерть: коментар поліції

Загиблій було 67 років.

У центрі Дніпра стоїть будівля, яка ніколи не змінювала свого вигляду (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:39
У центрі Дніпра стоїть будівля, яка ніколи не змінювала свого вигляду (ФОТО)

У Дніпрі не так багато старовинних будівель, яким вдалося зберегти…

Пасажир хоче 200 тис компенсації від УЗ, бо на нього напали, а потім висадили з потягу Дніпро – Трускавець: що вирішив суд
Новини Дніпра
Сьогодні 12:26
Пасажир хоче 200 тис компенсації від УЗ, бо на нього напали, а потім висадили з потягу Дніпро – Трускавець: що вирішив суд

Суд у Дніпрі розглянув позов пасажира, який стверджує, що на…

У Дніпрі двоє людей отруїлися “Цезарем” в ресторані One Gogi: роботу закладу призупинили
Новини Дніпра
Сьогодні 11:36
У Дніпрі двоє людей отруїлися “Цезарем” в ресторані One Gogi: роботу закладу призупинили

Постраждалих госпіталізували до інфекційного відділення однієї із лікарень міста з…

Наверх