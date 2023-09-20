Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Хатіко із Дніпра повернулася, але інтерес до неї зник (ФОТО)

Сьогодні 17:56
просмотров

Дівчини в чорному не було на Європейській площі кілька тижнів.

Новости Днепра про Хатіко із Дніпра повернулася, але інтерес до неї зник (ФОТО)

І ось вона повернулася – її помітили біля того самого стовпа. Але містяни майже не звертають на неї уваги.

Про це повідомляє журналіст dnepr.info з місця подій.

Дехто фотографує містянку, один чоловік підійшов до неї, щось запитав та пішов. Але інші просто проходять повз.

Новости Днепра про Хатіко із Дніпра повернулася, але інтерес до неї зник (ФОТО)

Зазначимо, дніпровська хатіко стояла на Європейській площі, опираючись на стовп, кілька тижнів. Потім вона зникла – так само загадково, як і з’явилася. Достеменно досі невідомо, чому дівчина так стоїть. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

Читайте також:

Новости Днепра про Хатіко із Дніпра повернулася, але інтерес до неї зник (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причина
Новини Дніпра
Сьогодні 17:27
У Дніпрі скоро може поменшати магазинів АТБ: у чому причина

У Дніпрі магазин АТБ продає свій магазин на одному із…

У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному
Новини Дніпра
Сьогодні 16:32
У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному

Нещодавно мешканці Дніпра "спостерігали за долею" дівчини в чорному, яка…

На Дніпропетровщині віднайшли тайник зі зброєю: серед знахідок – російська реактивна граната
Новини Дніпра
Сьогодні 15:32
На Дніпропетровщині віднайшли тайник зі зброєю: серед знахідок – російська реактивна граната

На Дніпропетровщині знайшли таємний схрон зі зброєю.

Які доплати до пенсії можуть отримати мешканці Дніпра: кому не платитимуть взагалі і як збільшити трудовий стаж
Новини Дніпра
Сьогодні 15:21
Які доплати до пенсії можуть отримати мешканці Дніпра: кому не платитимуть взагалі і як збільшити трудовий стаж

Щороку у різні місяці пенсіонери Дніпра отримують доплати до пенсії.…

Наверх