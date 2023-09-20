Хатіко із Дніпра повернулася, але інтерес до неї зник (ФОТО)

Дівчини в чорному не було на Європейській площі кілька тижнів.

І ось вона повернулася – її помітили біля того самого стовпа. Але містяни майже не звертають на неї уваги.

Про це повідомляє журналіст dnepr.info з місця подій.

Дехто фотографує містянку, один чоловік підійшов до неї, щось запитав та пішов. Але інші просто проходять повз.

Зазначимо, дніпровська хатіко стояла на Європейській площі, опираючись на стовп, кілька тижнів. Потім вона зникла – так само загадково, як і з’явилася. Достеменно досі невідомо, чому дівчина так стоїть. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

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