Хатіко із Дніпра, яка підпирає стовп на Європейці, почали ображати

Дівчину почали ображати.

Дівчина в чорному, яка кожного дня приходить до стовпа на Європейській площі, знову в центрі уваги містян. Декілька тижнів тому вона зникла, але вчора її помітили на звичному місці. Але схоже присутність панянки заважає перехожим, які почали її ображати.

На відео зафіксували один із таких моментів. Жінка, яка проходила повз, спеціально зіткнулася з дівчиною та висловила своє незадоволення тим, що незнайомка стоїть посеред площі. Хоча насправді вона нікому не заважає і люди можуть спокійно пройти цю ділянку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Хатіко із Дніпра повернулася, але інтерес до неї зник (ФОТО)

Зауважимо, що ніхто досі не знає істинної причини, чому панянка приходить на це місце. Одні кажуть, що це – соціальний експеримент, інші – що вона так вирішила стати популярною. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади.

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