На Днепропетровщине прогремел взрыв: работала ПВО

Минус вражеский беспилотник. Еще одна «птичка» агрессора долеталась. Наши защитники сбили ее в небе над областью, – написал он.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Сегодня в области прогремел взрыв – это работала ПВО. Наши защитники сбили вражеский беспилотник.

Произошло это в Терновском районе города.

Все под контролем!

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