На Днепропетровщине прогремел взрыв: работала ПВО

Сегодня в области прогремел взрыв – это работала ПВО. Наши защитники сбили вражеский беспилотник.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Минус вражеский беспилотник. Еще одна «птичка» агрессора долеталась. Наши защитники сбили ее в небе над областью, – написал он.
Спасибо нашим защитникам!
Читайте также:
Автор:
К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.
На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.
Все под контролем!
Произошло это в Терновском районе города.
В Днепре не так много старинных зданий, которым удалось сохранить свой облик с момента возведения в начале ХХ века. Главной причиной, по которой многие здания не дошли до нас такими, каким задумывал их архитектор – Вторая мировая война и реконструкции…
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц города с острой кишечной инфекцией.
В Днепропетровской области задержали телефонного мошенника, который выманивал деньги у украинцев.
К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.
Мисс Украина Вселенная-2021 и 29-летняя модель из Днепра Анна Неплях поделилась своими фото в 16 лет.
На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.
Ночью в переулке Экипажном Соборного района произошел пожар.
Все под контролем!
Произошло это в Терновском районе города.
Вечная слава!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!