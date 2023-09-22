В Днепре два человека отравились «Цезарем» в ресторане One Gogi: работу заведения приостановили

17 сентября двое жителей Днепра отравились салатом «Цезарь» в ресторане One Gogi, что на улице Квитки Цисык.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
В этот день горожане посещали заведение, через несколько часов им стало плохо, их госпитализировали в больницу с острой кишечной инфекцией.
После этого специалисты Госпродпотребслужбы пришли в заведение, чтобы проверить его. Они обнаружили многочисленные нарушения: грязные рабочие поверхности; отсутствие документов на некоторые продукты, к тому же они не были промаркированы; в заведении не борются с вредителями и грызунами; в холодильниках не контролируется температура хранения и т.п.
Заведение временно закрыли – с 21 сентября на 10 рабочих дней – для устранения всех нарушений. Если владелец заведения этого не сделает, материалы будут переданы в суд.
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