Взрывы раздались до тревоги: в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру

После трех ночи спасатели завершили поисково-спасательные работы. К счастью, количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей.
В Генштабе ВСУ рассказали, что для удара россияне применили 2 баллистические ракеты «Искандер-М».
За прошедшие сутки российская федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты «Искандер-М», — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что вероятность нанесения новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Напомним, к сожалению, баллистические ракеты тяжело обнаружить, а также сбить. Для этого требуются новые виды западного оружия, способные бороться с такими ракетами, например Patriot или SAMP/T.
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