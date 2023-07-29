Взрывы раздались до тревоги: в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру

Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

После трех ночи спасатели завершили поисково-спасательные работы. К счастью, количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей.

В Генштабе ВСУ рассказали, что для удара россияне применили 2 баллистические ракеты «Искандер-М».

За прошедшие сутки российская федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты «Искандер-М», — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что вероятность нанесения новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, к сожалению, баллистические ракеты тяжело обнаружить, а также сбить. Для этого требуются новые виды западного оружия, способные бороться с такими ракетами, например Patriot или SAMP/T.

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