Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На місці ракетного удару у центрі Дніпра завершили пошуково-рятувальні роботи: з’явилися нові подробиці

На місці ракетного удару у центрі Дніпра завершили пошуково-рятувальні роботи: з’явилися нові подробиці

Сьогодні 08:23
просмотров

Учора ввечері росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра. Влучили в адмінбудівлю та житловий комплекс.

Новости Днепра про На місці ракетного удару у центрі Дніпра завершили пошуково-рятувальні роботи: з'явилися нові подробиці

На місце відразу прибули всі служби для ліквідації наслідків. Після третьої ночі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи.

На щастя, кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, ще пошкоджені 4 житлові будинки навколо – одна висотка, інші – двоповерхові, зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок.

Зараз на місці працюють комунальники.

Новости Днепра про На місці ракетного удару у центрі Дніпра завершили пошуково-рятувальні роботи: з'явилися нові подробиці

На жаль, цим терор Дніпропетровщини не закінчився – вночі ворог вдарив по Нікопольщині.

З важкої артилерії вгатив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки з’ясовують. Люди не постраждали.

Знаю – складно, але ми вистоїмо. Ті ж, хто надавав злочинні накази, виконував їх і щиро радів нашій біді, отримають своє. Адже зло завжди повертається до тих, хто його несе, – зазначив Лисак.

Читайте також:

Новости Днепра про На місці ракетного удару у центрі Дніпра завершили пошуково-рятувальні роботи: з'явилися нові подробиціУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Буданов зробив оптимістичну заяву щодо того, коли ЗСУ зайдуть у Крим
Новини Дніпра
Сьогодні 07:45
Буданов зробив оптимістичну заяву щодо того, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Збройні сили України “скоро” зайдуть на територію тимчасово окупованого українського…

Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпру: серед них діти
Новини Дніпра
Вчора 23:26
Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпру: серед них діти

Кількість постраждалих внаслідок удару Іскандерами по Дніпру 28 липня знову…

“Високоточні втретє вистрілили «Іскандерами» в порожню будівлю СБУ”: мер Дніпра про обстріл
Новини Дніпра
Вчора 23:05
“Високоточні втретє вистрілили «Іскандерами» в порожню будівлю СБУ”: мер Дніпра про обстріл

По Дніпру прилетіли Іскандери.

Рятувальна операція на місці удару в Дніпрі завершилася: що кажуть в ОВА про загиблих
Новини Дніпра
Вчора 22:53
Рятувальна операція на місці удару в Дніпрі завершилася: що кажуть в ОВА про загиблих

Увечері 28 липня росіяни вдарили двома ракетами по центру Дніпра.

Наверх