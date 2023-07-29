На місці ракетного удару у центрі Дніпра завершили пошуково-рятувальні роботи: з’явилися нові подробиці

На місце відразу прибули всі служби для ліквідації наслідків. Після третьої ночі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи.
На щастя, кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, ще пошкоджені 4 житлові будинки навколо – одна висотка, інші – двоповерхові, зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок.
Зараз на місці працюють комунальники.
На жаль, цим терор Дніпропетровщини не закінчився – вночі ворог вдарив по Нікопольщині.
З важкої артилерії вгатив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки з’ясовують. Люди не постраждали.
Знаю – складно, але ми вистоїмо. Ті ж, хто надавав злочинні накази, виконував їх і щиро радів нашій біді, отримають своє. Адже зло завжди повертається до тих, хто його несе, – зазначив Лисак.
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