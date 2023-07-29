На місці ракетного удару у центрі Дніпра завершили пошуково-рятувальні роботи: з’явилися нові подробиці

Учора ввечері росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра. Влучили в адмінбудівлю та житловий комплекс.

На місце відразу прибули всі служби для ліквідації наслідків. Після третьої ночі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи.

На щастя, кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, ще пошкоджені 4 житлові будинки навколо – одна висотка, інші – двоповерхові, зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок.

Зараз на місці працюють комунальники.

На жаль, цим терор Дніпропетровщини не закінчився – вночі ворог вдарив по Нікопольщині.

З важкої артилерії вгатив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки з’ясовують. Люди не постраждали.

Знаю – складно, але ми вистоїмо. Ті ж, хто надавав злочинні накази, виконував їх і щиро радів нашій біді, отримають своє. Адже зло завжди повертається до тих, хто його несе, – зазначив Лисак.

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