“Високоточні втретє вистрілили «Іскандерами» в порожню будівлю СБУ”: мер Дніпра про обстріл

По Дніпру прилетіли Іскандери.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що росіяни втретє намагалися поцілити по будівлі СБУ, яка стоїть порожня з початку війни.

Крім цього, він назвав чудом те, що будинок не був повністю заселеним, тож обійшлося без великих жертв.

Швидко, двома словами.

Після того, як Президент та Петрович зробили офіційні заяви, то скажу і я.

Це справді диво.

Високоточні п@дараси втретє вистрілили «Іскандерами» в порожню будівлю СБУ, а заразом у житловий будинок поруч.

У якому, на щастя, не було мешканців, бо то була «друга черга» під продаж.

Розвалили все навколо повністю: ((

…

Загиблих немає, спаси Господи.

…

Займаємося розбиранням завалів, прибиранням території, підрахунком збитків.

Працюватимемо всю ніч.

…

Шановні рятувальники, лікарі, поліцейські та всі, хто задіяний у рятувальній операції.

Як минулого разу, компанія SOCAR пропонує безкоштовну каву/хотдоги/відпочити на АЗС Шинна,14.

…

І останнє.

Ми, керівники, повинні бути дома прильоту у перші хвилини.

Що роблять там Сотні роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо…