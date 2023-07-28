Удар по центру Дніпра: відомо про п’ятьох поранених, перші фото з місця події

28 липня росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра.

У Офісі генпрокурора опублікували кадри з місця ракетного удару по центру Дніпра.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на зараз відомо про 5-х травмованих. Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації.

Поки що без загиблих. Поквартирний обхід завершено.

За даними ДСНС, через обстріл пошкоджені верхні поверхи 12-поверхівки. Пожежу в адмінбудівлі уже ліквідували. Далі перші фото з місця події.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі вдарили по адмінбудівлі СБУ та багатоповерхівці.

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