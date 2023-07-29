На месте ракетного удара в центре Днепра завершили поисково-спасательные работы: появились новые подробности

Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

На место сразу прибыли все службы для ликвидации последствий. После трех ночи спасатели завершили поисково-спасательные работы.

К счастью, количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, кроме атакованных админздания и многоэтажки, еще повреждены 4 жилых дома вокруг – одна высотка, другие – двухэтажные, зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей.

Сейчас на месте работают коммунальщики.

К сожалению, этим террор Днепропетровщины не закончился – ночью враг ударил по Никопольщине.

Из тяжелой артиллерии бил по самому Никополю и Марганецкой громаде. Последствия выясняются. Люди не пострадали.

Знаю – сложно, но мы выстоим. Те же, кто отдавал преступные приказы, исполнял их и искренне радовался нашей беде, получат свое. Ведь зло всегда возвращается к тем, кто его несет, – отметил Лысак.

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