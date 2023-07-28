Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Кількість постраждалих внаслідок удару Іскандерами по Дніпру 28 липня знову зросла

Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома, – зазначив Лисак.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив про те, що чудом вдалося уникнути великої кількості жертв внаслідок удару по місту Іскандером.

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