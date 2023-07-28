Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Сьогодні 23:26
просмотров

Кількість постраждалих внаслідок удару Іскандерами по Дніпру 28 липня знову зросла

Новости Днепра про Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома, – зазначив Лисак.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив про те, що чудом вдалося уникнути великої кількості жертв внаслідок удару по місту Іскандером. 

Новости Днепра про Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Новости Днепра про Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Новости Днепра про Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Новости Днепра про Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них діти

Читайте також:

Новости Днепра про Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них дітиУкраїнська Новости Днепра про Знову зросла кількість потерпілих внаслідок удару по Дніпрі: серед них дітиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

“Високоточні втретє вистрілили «Іскандерами» в порожню будівлю СБУ”: мер Дніпра про обстріл
Новини Дніпра
Сьогодні 23:05
“Високоточні втретє вистрілили «Іскандерами» в порожню будівлю СБУ”: мер Дніпра про обстріл

По Дніпру прилетіли Іскандери.

Рятувальна операція на місці удару в Дніпрі завершилася: що кажуть в ОВА про загиблих
Новини Дніпра
Сьогодні 22:53
Рятувальна операція на місці удару в Дніпрі завершилася: що кажуть в ОВА про загиблих

Увечері 28 липня росіяни вдарили двома ракетами по центру Дніпра.

Удар по центру Дніпра: відомо про п’ятьох поранених, перші фото з місця події
Новини Дніпра
Сьогодні 22:32
Удар по центру Дніпра: відомо про п’ятьох поранених, перші фото з місця події

28 липня росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра.

У Дніпрі через ворожу атаку є зміни в роботі транспорту
Новини Дніпра
Сьогодні 21:54
У Дніпрі через ворожу атаку є зміни в роботі транспорту

У Дніпрі через ракетний удар є зміни у роботі транспорту.

Наверх