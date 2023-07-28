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  • Водій-учень спровокував смертельну ДТП у Кривому Розі: загинула вагітна

Водій-учень спровокував смертельну ДТП у Кривому Розі: загинула вагітна

Сьогодні 15:01
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Сьогодні, 28 липня, на проспекті Миру у Кривому Розі сталася смертельна аварія. На жаль, загинула 35-річна вагітна жінка.

Новости Днепра про Водій-учень спровокував смертельну ДТП у Кривому Розі: загинула вагітна

За попередньою інформацією від поліції, навчальний автомобіль Daewoo Matiz під керуванням водія-учня та інструктора міг створити аварійну обстановку для попутного автомобіля Skoda Octavia. Змінюючи рух, 32-річний водій Skoda втратив контроль над авто та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на вагітну жінку-пішохода.

35-річну потерпілу госпіталізували до міської лікарні, де, на жаль, вона померла.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про Водій-учень спровокував смертельну ДТП у Кривому Розі: загинула вагітна

Новости Днепра про Водій-учень спровокував смертельну ДТП у Кривому Розі: загинула вагітна

У поліції просять усіх, хто став свідком ДТП, звернутися за номером – 096 542 53 82.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблої!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Новий міст у Дніпрі “застряг” в аваріях: рух ускладено.

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Новости Днепра про Водій-учень спровокував смертельну ДТП у Кривому Розі: загинула вагітнаУкраїнська

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