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  • У Нікополі чоловіка, який зник дорогою з роботи додому, знайшли мертвим

У Нікополі чоловіка, який зник дорогою з роботи додому, знайшли мертвим

Сьогодні 12:00
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У Нікополі 23 липня зник 35-річний Володимир Багно.

Новости Днепра про У Нікополі чоловіка, який зник дорогою з роботи додому, знайшли мертвим

Востаннє чоловіка бачили в цей день о 5-й ранку, коли він вийшов з центральної прохідної одного із заводів міста.

За словами рідних, після цього зв’язок з ним обірвався.

Чоловіка оголосили у розшук.

На жаль, сьогодні стало відомо, що Володимира виявили мертвим.

Про це розповіли в ГУ НП у Дніпропетровській області.

Про обставини смерті чоловіка не повідомляється.

Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким!

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Новости Днепра про У Нікополі чоловіка, який зник дорогою з роботи додому, знайшли мертвимУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі чоловіка, який зник дорогою з роботи додому, знайшли мертвимРусский

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