У Нікополі чоловіка, який зник дорогою з роботи додому, знайшли мертвим

Востаннє чоловіка бачили в цей день о 5-й ранку, коли він вийшов з центральної прохідної одного із заводів міста.
За словами рідних, після цього зв’язок з ним обірвався.
Чоловіка оголосили у розшук.
На жаль, сьогодні стало відомо, що Володимира виявили мертвим.
Про це розповіли в ГУ НП у Дніпропетровській області.
Про обставини смерті чоловіка не повідомляється.
Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким!
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