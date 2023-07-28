Буде чутно вибух: мешканців Дніпропетровщини закликали не панікувати

Усе під контролем!

Сьогодні, 28 липня, у Кривому Розі пролунає вибух, але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Вілкул зазначив, що виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Повітряні сили попередили про ймовірність повторної масованої атаки.

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