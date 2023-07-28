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Буде чутно вибух: мешканців Дніпропетровщини закликали не панікувати

Сьогодні 09:00
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Усе під контролем!

Новости Днепра про Буде чутно вибух: мешканців Дніпропетровщини закликали не панікувати

Сьогодні, 28 липня, у Кривому Розі пролунає вибух, але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Вілкул зазначив, що виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.

Новости Днепра про Буде чутно вибух: мешканців Дніпропетровщини закликали не панікувати

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Повітряні сили попередили про ймовірність повторної масованої атаки.

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