У Дніпрі через негоду більшість трамваїв тимчасово перестали курсувати

Дніпро оговтується після нічного "тайфуну".

Негода повалила у місті десятки дерев та пообривала контактну мережу. Через це деякі трамваї та тролейбуси змінили або тимчасово припинили рух.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Так, тролейбусні маршрути №8 та №9 курсують до вулиці Титова. Усі інші працюють за оперативним розкладом (курсування без дотримання розкладу руху).

Також є зміни у русі трамваїв:

Маршрути №9, №11, №12, №14, №16, №18, №19 – рух призупинено.

– рух призупинено. Маршрут №5 працює за зміненим маршрутом «Трубний завод – вулиця Робоча».

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Комунальники продовжують працювати над усуненням наслідків негоди та відновленням руху електротранспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС показали наслідки нічного “тайфуну” у Дніпрі та області.

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