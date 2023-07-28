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  • У Дніпрі через негоду більшість трамваїв тимчасово перестали курсувати

У Дніпрі через негоду більшість трамваїв тимчасово перестали курсувати

Сьогодні 08:00
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Дніпро оговтується після нічного "тайфуну".

Новости Днепра про У Дніпрі через негоду більшість трамваїв тимчасово перестали курсувати

Негода повалила у місті десятки дерев та пообривала контактну мережу. Через це деякі трамваї та тролейбуси змінили або тимчасово припинили рух.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Так, тролейбусні маршрути №8 та №9 курсують до вулиці Титова. Усі інші працюють за оперативним розкладом (курсування без дотримання розкладу руху).

Також є зміни у русі трамваїв:

  • Маршрути №9, №11, №12, №14, №16, №18, №19 – рух призупинено.
  • Маршрут №5 працює за зміненим маршрутом «Трубний завод – вулиця Робоча».

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом! 

Комунальники продовжують працювати над усуненням наслідків негоди та відновленням руху електротранспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС показали наслідки нічного “тайфуну” у Дніпрі та області.

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Новости Днепра про У Дніпрі через негоду більшість трамваїв тимчасово перестали курсуватиУкраїнська

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