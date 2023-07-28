У Дніпрі через негоду більшість трамваїв тимчасово перестали курсувати

Негода повалила у місті десятки дерев та пообривала контактну мережу. Через це деякі трамваї та тролейбуси змінили або тимчасово припинили рух.
Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.
Так, тролейбусні маршрути №8 та №9 курсують до вулиці Титова. Усі інші працюють за оперативним розкладом (курсування без дотримання розкладу руху).
Також є зміни у русі трамваїв:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Комунальники продовжують працювати над усуненням наслідків негоди та відновленням руху електротранспорту.
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