Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Все под контролем!

Сегодня, 28 июля, в Кривом Роге раздастся взрыв, но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Вилкул отметил, что производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что Воздушные силы предупредили о вероятности повторной массированной атаки.

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