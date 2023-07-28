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Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Сегодня 09:00
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Все под контролем!

Новости Днепра про Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Сегодня, 28 июля, в Кривом Роге раздастся взрыв, но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Вилкул отметил, что производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.

Новости Днепра про Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что Воздушные силы предупредили о вероятности повторной массированной атаки.

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Новости Днепра про Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковатьУкраїнська Новости Днепра про Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковатьРусский

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