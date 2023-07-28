Влучила блискавка: на трасі Дніпро-Кривий Ріг палала фура (ФОТО)

Учора ввечері о 20:46 на лінію «101» повідомили про те, що на трасі Дніпро-Кривий Ріг за межами села Долинське палає вантажний автомобіль.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогонь повністю охопив вантажівку Scania. ДСНС-ники негайно приступили до гасіння пожежі. Її локалізували о 22:29 та ліквідували о 23:26.

Вогонь знищив кабіну та причеп з продукцією всередині на загальній площі 40 кв. м.

На щастя, водій не постраждав.

У ДСНС не зазначають, що стало причиною займання, а от Telegram-канал “Дніпро оперативний” повідомляє, що, за словами очевидців, у фуру влучила блискавка – через що вона і загорілася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі горіли продуктові магазини (ФОТО).

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