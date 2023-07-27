На Дніпропетровщині поховають бійця, який загинув у ґвинтокрилі під час евакуації з Азовсталі

У Жовтих Водах попрощаються з бійцем, який загинув під час евакуації з Азовсталі.

Про історію бійця розповіли у міській раді Жовтих Вод.

40-річний Петро Нікітенко загинув ще 5 квітня 2022 року, коли військові намагалися евакуювати на ґвинтокрилі тяжкопоранених бійців з окупованого Маріуполя. Тоді вертоліт, у якому перевозили людей, росіяни підбили ракетою.

Усі, хто тоді був на борту – загинули. І ось через півтора року тіло Петра вдалося повернути додому. У суботу, 29 липня, воїна поховають у Жовтих Водах.

Петро народився у Запорізькій області, закінчив там школу. У 2000-ому пішов служити строковиком, після чого залишився на контракті. Закінчив Харківську національну академію внутрішніх справ. Після її закінчення долучився до Нацгвардії.

З 2014 року брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, мав статус учасника бойових дій.

З лютого 2024 був у самому пеклі Маріуполя. У березні отримав важке поранення. Його намагалися евакуювати з Азовсталі, але тоді вертоліт підбили росіяни.

У захисника залишилися батьки, дружина Олена та двоє синів. Прощання із Петром Нікітенком відбудеться 29 липня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648 – 1654 років.

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