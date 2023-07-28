У Дніпрі вночі горіли продуктові магазини (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:38.
Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що займання виникло на даху одного магазина та поширилося на інший.
Пожежу локалізували о 02:23 та ліквідували о 03:08.
Вогонь пошкодив дах та два холодильники; знищив продуктовий товар. В іншому магазині знищено стелю, пошкоджено продукцію всередині. Загальна площа пожежі склала 60 кв. м.
До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Увечері 27 липня Дніпро зненацька накрила негода.
У Дніпрі погодній апокаліпсис.
У Дніпрі можуть перейменувати вулицю в центрі міста.
У Жовтих Водах попрощаються з бійцем, який загинув під час…