У Дніпрі вночі горіли продуктові магазини (ФОТО)

Сьогодні вночі на вулиці Данила Галицького горіли продуктові магазини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:38.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що займання виникло на даху одного магазина та поширилося на інший.

Пожежу локалізували о 02:23 та ліквідували о 03:08.

Вогонь пошкодив дах та два холодильники; знищив продуктовий товар. В іншому магазині знищено стелю, пошкоджено продукцію всередині. Загальна площа пожежі склала 60 кв. м.

До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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