По Дніпропетровській області блукає бізон-втікач (ФОТО)

У Дніпропетровській області помітили бізона.

На полях Дніпропетровщини помітили незвичного для наших країв звіря – американського бізона.

Як зазначив Ігор Луценко в Facebook-спільноті Рідна Новостепанівка, кремезну тварину помітили на території Губиниської ОТГ.

Величний бізон завітав в гості в Губиниську ОТГ, – підписав світлини Ігор. Спочатку Ігор подумав, що це зубр, але як зазначили знавці в коментарях – чоловік зустрів американського бізона. є

Що цікаво, у дикій природі таких тварин у нас не водиться, тож тепер люди губляться в здогадках, звідки ж втік кремезний звір. Скоріш за все він вийшов з вольєра. У коментарях припускають, що бізон втік із заповідника під Павлоградом, де колись оселили рідких диких тварин.

Крім цього, люди припускають, що звір втік з розбомбленого парку Фельдмана, що у Харкові, але ця версія менш ймовірна, адже до нього сотні кілометрів.

Бізон виявився приязним, тож люди зазняли його, поки звір їв травичку.

Зауважимо, що у світі залишилося трохи менше ніж 50 тисяч бізонів. В Україні популяція цих тварин складає близько 350 особин. Усі представники цього виду живуть у неволі або у заповідниках.

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