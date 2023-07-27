У Дніпрі ініціюють перейменування вулиці Фабра: яку назву пропонують

У Дніпрі можуть перейменувати вулицю в центрі міста.

Мова йде про вулицю Фабра, що в самому серці міста.

Ініціював перейменування очільник міського об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка (“Січеславська Просвіта”) Сергій Тютюнник. За його словами, 27 липня в Україні набув чинності закон про деколонізацію топонімів, тож відтепер перейменувань побільшає.

Законом передбачено, що символи, назви та пам’ятні знаки, які вважаються маркерами російської імперської політики, мають бути прибрані з публічного простору.

Сергій Тютюнник пропонує перейменувати вулицю Андрія Фабра, який був російським імперським чиновником. На думку громадського діяча, топонім варто назвати на честь Павла Скоропадського – гетьмана України, українського державного, політичного і громадського діяча, військовика. Про це очільник Просвіти повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Як зазначили в коментарях, Фабр був не росіянином, а німцем за походженням.

Народжений в Тавріческой губернії, освічений в Харківському університеті, був посаджений на 10 років в середині XIX століття за російського царату у крісло Єкатєрінославского губернатора. Це все “отрижка” російської імперії у нашому прекрасному українському місті Дніпрі-Січеславі, – зазначила письменниця Леся Степовичка.

Гетьман Скоропадський був засновником нашого університету, який нині імені Олеся Гончара.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі пропонували перейменувати вулицю Короленка.

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