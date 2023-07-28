Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Вчера вечером в 20:46 на линию «101» сообщили о том, что на трассе Днепр-Кривой Рог за пределами села Долинское горит грузовой автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огонь полностью охватил грузовик Scania. ГСЧС-ники немедленно приступили к тушению пожара. Его локализовали в 22:29 и ликвидировали в 23:26.

Огонь уничтожил кабину и прицеп с продукцией внутри на общей площади 40 кв. м.

К счастью, водитель не пострадал.

В ГСЧС не отмечают, что стало причиной возгорания, а вот Telegram-канал «Днепр оперативный» сообщает, что, по словам очевидцев, в фуру попала молния — из-за чего она и загорелась.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО).

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