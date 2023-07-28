Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Сегодня 08:35
просмотров

Вчера вечером в 20:46 на линию «101» сообщили о том, что на трассе Днепр-Кривой Рог за пределами села Долинское горит грузовой автомобиль.

Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огонь полностью охватил грузовик Scania. ГСЧС-ники немедленно приступили к тушению пожара. Его локализовали в 22:29 и ликвидировали в 23:26.

Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Огонь уничтожил кабину и прицеп с продукцией внутри на общей площади 40 кв. м.

К счастью, водитель не пострадал.

Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

В ГСЧС не отмечают, что стало причиной возгорания, а вот Telegram-канал «Днепр оперативный» сообщает, что, по словам очевидцев, в фуру попала молния — из-за чего она и загорелась.

Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)Українська Новости Днепра про Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге…

Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Все под контролем!

Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 07:30
Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)

Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он…

В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 06:45
В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.

Последние новости

В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков
В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков

Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.

Сегодня 10:45
2
просмотров
В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга
В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге произошла авария.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать
Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Все под контролем!

Сегодня 09:00
4
просмотров
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".

Сегодня 08:00
5
просмотров
Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)
Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)

Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он срывал крыши, массово валил деревья, обрывал провода.

Сегодня 07:30
3
просмотров
В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)
В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.

Сегодня 06:45
6
просмотров
Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой
Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
По Днепру после мощного ливня плавают автомобили (ВИДЕО)
По Днепру после мощного ливня плавают автомобили (ВИДЕО)

27 июля Днепр накрыло непогодой.

Вчера 23:34
10
просмотров
Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)
Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.

Вчера 23:01
14
просмотров
Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)
Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

В Днепре погодный апокалипсис.

Вчера 21:56
18
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх