Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огонь полностью охватил грузовик Scania. ГСЧС-ники немедленно приступили к тушению пожара. Его локализовали в 22:29 и ликвидировали в 23:26.
Огонь уничтожил кабину и прицеп с продукцией внутри на общей площади 40 кв. м.
К счастью, водитель не пострадал.
В ГСЧС не отмечают, что стало причиной возгорания, а вот Telegram-канал «Днепр оперативный» сообщает, что, по словам очевидцев, в фуру попала молния — из-за чего она и загорелась.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге…
Все под контролем!
Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он…
Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.
Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.
Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге произошла авария.
Все под контролем!
Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".
Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он срывал крыши, массово валил деревья, обрывал провода.
Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.
Захватите с собой зонт!
27 июля Днепр накрыло непогодой.
Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.
В Днепре погодный апокалипсис.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!