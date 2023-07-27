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Дніпряни, обережно: Повітряні сили попередили про ймовірність повторної масованої атаки

Сьогодні 19:17
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У Повітряних силах не виключають повторення вчорашньої масової атаки.

Новости Днепра про Дніпряни, обережно: Повітряні сили попередили про ймовірність повторної масованої атаки

Українців знову попередили про високу ймовірність масових атак. Хоча вона існує завжди, проте за сприятливої погоди росіяни активізують роботу своєї авіації. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 каналу.

Учора сили ППО відбили чергову масову ракетну атаку на Україну. Збили всі 36 крилатих ракет. У Повітряних силах вкотре закликають не нехтувати сигналами тривог та слідкувати за ситуацією в офіційному телеграм-каналі, де повідомлять про загрозу обстрілу. 

За словами Юрія Ігната обстріл може статися будь-якої миті, тож українцям треба бути готовими. За сприятливих погодних умов противник активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.

Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, й винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку, – додав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Зауважимо, що останнім часом росіяни рідко атакували Україну з дальніх бомбардувальників, тож ймовірно вони готують чергову провокацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мешканці Дніпра скаржаться на закриті бомбосховища. 

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Новости Днепра про Дніпряни, обережно: Повітряні сили попередили про ймовірність повторної масованої атакиУкраїнська

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