Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного “тайфуну” у Дніпрі та області (ФОТО)

Учора пізно ввечері Дніпро та область накрив справжній "тайфун": він зривав дахи, масово валив дерева, обривав дроти.

Про наслідки негоди розповіли у ДСНС.

Так, до Служби порятунку надходили повідомлення про дерева, що впали на авто. Це сталося на вул. Академіка Янгеля, вул. Софії Ковалевської, вул. Калиновій, а також в Шевченківському та Індустріальному районах (точних адрес немає).

У всіх випадках рятувальники прибрали повалені дерева. На жаль, з десяток авто пошкоджені.

Крім того, зелені насадження падали на електродроти та газові труби. На щастя, обійшлося без трагедій.

Також дерева падали на дороги на перекривали рух авто. Так було на вул. Степана Бендери, Слобожанському проспекті тощо. А на вулиці Макарова дерево впало на трамвайні колії та перекрило рух громадському транспорту. ДСНС-ники оперативно ліквідували проблему.

А от у Кам’янському дерево впало та перегородило виїзд швидким – люди могли залишитися без екстреної допомоги. На щастя, перешкоду швидко прибрали.

У ДСНС зазначили, що роботи з ліквідації наслідків “тайфуну” досі тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО).

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