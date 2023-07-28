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Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного “тайфуну” у Дніпрі та області (ФОТО)

Сьогодні 07:30
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Учора пізно ввечері Дніпро та область накрив справжній "тайфун": він зривав дахи, масово валив дерева, обривав дроти.

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Про наслідки негоди розповіли у ДСНС.

Так, до Служби порятунку надходили повідомлення про дерева, що впали на авто. Це сталося на вул. Академіка Янгеля, вул. Софії Ковалевської, вул. Калиновій, а також в Шевченківському та Індустріальному районах (точних адрес немає).

У всіх випадках рятувальники прибрали повалені дерева. На жаль, з десяток авто пошкоджені.

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Крім того, зелені насадження падали на електродроти та газові труби. На щастя, обійшлося без трагедій.

Також дерева падали на дороги на перекривали рух авто. Так було на вул. Степана Бендери, Слобожанському проспекті тощо. А на вулиці Макарова дерево впало на трамвайні колії та перекрило рух громадському транспорту. ДСНС-ники оперативно ліквідували проблему.

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

А от у Кам’янському дерево впало та перегородило виїзд швидким – люди могли залишитися без екстреної допомоги. На щастя, перешкоду швидко прибрали.

У ДСНС зазначили, що роботи з ліквідації наслідків “тайфуну” досі тривають.

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Новости Днепра про Дерево перегородило виїзд швидким: у ДСНС показали наслідки нічного

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

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