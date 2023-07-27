Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

dnepr.info
У небі бушує Зевс.
Українська
Автор:
У Дніпрі можуть перейменувати вулицю в центрі міста.
У Жовтих Водах попрощаються з бійцем, який загинув під час…
У Повітряних силах не виключають повторення вчорашньої масової атаки.
У Дніпрі підліток впав з 2-го поверху.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"