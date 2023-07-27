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  • Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

Сьогодні 21:56
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У Дніпрі погодній апокаліпсис.
Увечері 27 липня Дніпро накрило потужним буревієм та зливою. 
 
Усе почалося з потужної грози, яка переросла в буревій. 
 
Містяни повідомляють, що на проспекті Яворницького справжній деревопад. Також є інформація про обірвані дроти. Можливі аварійні відключення світла, тож готуйтеся. 
 

Новости Днепра про Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

Новости Днепра про Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

Новости Днепра про Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

Новости Днепра про Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

У Таромському з неба падають “яйця”. 
 

Новости Днепра про Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

У небі бушує Зевс. 

Новости Днепра про Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)

 
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Новости Днепра про Наче апокаліпсис: Дніпро накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце (ФОТО)Українська

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