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  • Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)

Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)

Сегодня 07:30
просмотров

Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он срывал крыши, массово валил деревья, обрывал провода.

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

О последствиях непогоды рассказали в ГСЧС.

Так, в Службу спасения поступали сообщения о деревьях, упавших на авто. Это произошло на ул. Академика Янгеля, ул. Софии Ковалевской, ул. Калиновой, а также в Шевченковском и Индустриальном районах (точных адресов нет).

Во всех случаях спасатели убрали поваленные деревья. К сожалению, с десяток авто повреждены.

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

Кроме того, зеленые насаждения падали на электропровода и газовые трубы. К счастью, обошлось без трагедий.

Также деревья падали на дороги и перекрывали движение авто. Так было на ул. Степана Бендеры, Слобожанском проспекте и т.д. А на улице Макарова дерево упало на трамвайные пути и перекрыло движение общественному транспорту. ГСЧС-ники оперативно устранили проблему.

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

А вот в Каменском дерево упало и перегородило выезд скорым – люди могли остаться без экстренной помощи. К счастью, препятствие быстро убрали.

В ГСЧС отметили, что работы по ликвидации последствий «тайфуна» до сих пор продолжаются.

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного

 

Напомним, ранее мы писали, что  Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО).

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Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного Українська Новости Днепра про Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного Русский

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