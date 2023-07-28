Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)

О последствиях непогоды рассказали в ГСЧС.
Так, в Службу спасения поступали сообщения о деревьях, упавших на авто. Это произошло на ул. Академика Янгеля, ул. Софии Ковалевской, ул. Калиновой, а также в Шевченковском и Индустриальном районах (точных адресов нет).
Во всех случаях спасатели убрали поваленные деревья. К сожалению, с десяток авто повреждены.
Кроме того, зеленые насаждения падали на электропровода и газовые трубы. К счастью, обошлось без трагедий.
Также деревья падали на дороги и перекрывали движение авто. Так было на ул. Степана Бендеры, Слобожанском проспекте и т.д. А на улице Макарова дерево упало на трамвайные пути и перекрыло движение общественному транспорту. ГСЧС-ники оперативно устранили проблему.
А вот в Каменском дерево упало и перегородило выезд скорым – люди могли остаться без экстренной помощи. К счастью, препятствие быстро убрали.
В ГСЧС отметили, что работы по ликвидации последствий «тайфуна» до сих пор продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО).
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