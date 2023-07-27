Колишній енергетик закликав “звільнити від нацистів” Дніпропетровщину

Серед них і мешканець Кривого Рогу, який закликав “звільнити від нацистів” Дніпропетровщину.
Як повідомили в управлінні СБУ у Дніпропетровській області, криворіжець – колишній співробітник однієї з енергетичних компаній. Він займався антиукраїнською агітацією в інтернет-просторі.
У групах проросійської направленості він отримував деструктивні наративи і потім поширював їх на особистій сторінці у соціальній мережі. Пости переважно стосувались виправдовування збройної агресії рф проти України і окупації ворогом територій нашої держави. Меседжи чоловік доповнював коментарями, в яких він закликав підтримати проведення так званої «СВО» і звільнити Дніпропетровщину він «нацистів».
Чоловіка затримали.
У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі прихильнику “руського міра” повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.
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