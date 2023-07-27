Колишній енергетик закликав “звільнити від нацистів” Дніпропетровщину

Незважаючи на те, що росіяни щодня атакують Україну ракетами та дронами, є українці, які готові "служити" рф.

Серед них і мешканець Кривого Рогу, який закликав “звільнити від нацистів” Дніпропетровщину.

Як повідомили в управлінні СБУ у Дніпропетровській області, криворіжець – колишній співробітник однієї з енергетичних компаній. Він займався антиукраїнською агітацією в інтернет-просторі.

У групах проросійської направленості він отримував деструктивні наративи і потім поширював їх на особистій сторінці у соціальній мережі. Пости переважно стосувались виправдовування збройної агресії рф проти України і окупації ворогом територій нашої держави. Меседжи чоловік доповнював коментарями, в яких він закликав підтримати проведення так званої «СВО» і звільнити Дніпропетровщину він «нацистів».

Чоловіка затримали.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі прихильнику “руського міра” повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.

Читайте також:

Українська

Автор: