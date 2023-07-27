Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали “дісталися” до дитмайданчика у Прибережному

Усе частіше дніпровські вандали псують дитячі майданчики.

Тепер вони “дісталися” і до скверу Прибережного.

Так, на одній із локацій дитячого майданчика вкрали кулю.

А на інших – пошкодили резинове покриття та розмалювали нецензурними словами дошку.

Хто саме це робить – невідомо, але цікаво – навіщо?

Шановні містяни, якщо ви побачили, як вандали псують щось на дитячому майданчику, зробіть зауваження, або краще викликайте поліцію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері Усачова здерли “шкіру” із сакури.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: