Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали “дісталися” до дитмайданчика у Прибережному

Тепер вони “дісталися” і до скверу Прибережного.
Так, на одній із локацій дитячого майданчика вкрали кулю.
А на інших – пошкодили резинове покриття та розмалювали нецензурними словами дошку.
Хто саме це робить – невідомо, але цікаво – навіщо?
Шановні містяни, якщо ви побачили, як вандали псують щось на дитячому майданчику, зробіть зауваження, або краще викликайте поліцію!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері Усачова здерли “шкіру” із сакури.
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