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Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали “дісталися” до дитмайданчика у Прибережному

Сьогодні 16:26
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Усе частіше дніпровські вандали псують дитячі майданчики.

Новости Днепра про Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали

Тепер вони “дісталися” і до скверу Прибережного.

Так, на одній із локацій дитячого майданчика вкрали кулю. 

Новости Днепра про Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали

А на інших – пошкодили резинове покриття та розмалювали нецензурними словами дошку.

Новости Днепра про Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали

Новости Днепра про Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали

Новости Днепра про Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали

Хто саме це робить – невідомо, але цікаво – навіщо?

Шановні містяни, якщо ви побачили, як вандали псують щось на дитячому майданчику, зробіть зауваження, або краще викликайте поліцію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері Усачова здерли “шкіру” із сакури.

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Новости Днепра про Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали Українська Новости Днепра про Обмальовують, крадуть, ламають: у Дніпрі вандали Русский

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