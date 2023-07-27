Нардепи проголосували “ЗА” продовження воєнного стану в Україні: що відомо

Сьогодні, 27 липня, депутати Верховної Ради проголосували за постанову №9532, якою в Україні продовжується дія воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Воєнний стан в Україні продовжили на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни, – зазначив Железняк.
Відомо, що “за” відповідну постанову проголосували 347 депутатів. Не голосували 14.
Також парламент продовжив дію загальної мобілізації. Теж на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року
Постанову №9533 підтримали – 334 депутати, 22 не голосували, один утримався.
Нагадаємо, про те, що найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, стало відомо вчора. У цей день президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду відповідні постанови.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі знайшли вбивцю жінки, яку знайшли мертвою на…
Дякуємо нашим захисникам!
У Дніпрі та області запрацювала лінія 112.
Цей жахливий інцидент стався у Партизанському Дніпровського району.