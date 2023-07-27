Нардепи проголосували “ЗА” продовження воєнного стану в Україні: що відомо

Наразі вони діяли до 18 серпня.

Сьогодні, 27 липня, депутати Верховної Ради проголосували за постанову №9532, якою в Україні продовжується дія воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Воєнний стан в Україні продовжили на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни, – зазначив Железняк.

Відомо, що “за” відповідну постанову проголосували 347 депутатів. Не голосували 14.

Також парламент продовжив дію загальної мобілізації. Теж на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року

Постанову №9533 підтримали – 334 депутати, 22 не голосували, один утримався.

Нагадаємо, про те, що найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, стало відомо вчора. У цей день президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду відповідні постанови.

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