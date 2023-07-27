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  • Нардепи проголосували “ЗА” продовження воєнного стану в Україні: що відомо

Нардепи проголосували “ЗА” продовження воєнного стану в Україні: що відомо

Сьогодні 14:03
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Наразі вони діяли до 18 серпня.

Новости Днепра про Нардепи проголосували

Сьогодні, 27 липня, депутати Верховної Ради проголосували за постанову №9532, якою в Україні продовжується дія воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Воєнний стан в Україні продовжили на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни, – зазначив Железняк.

Відомо, що “за” відповідну постанову проголосували 347 депутатів. Не голосували 14.

Новости Днепра про Нардепи проголосували

Також парламент продовжив дію загальної мобілізації. Теж на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року

Постанову №9533 підтримали – 334 депутати, 22 не голосували, один утримався.  

Новости Днепра про Нардепи проголосували

Нагадаємо, про те, що найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, стало відомо вчора. У цей день президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду відповідні постанови.

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