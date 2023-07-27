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У Дніпрі цуценят викинули у сміттєвий пакет та підвісили на ручці під’їзду

Сьогодні 11:32
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У Дніпрі невідомі викинули цуценят у під'їзді. 

Новости Днепра про У Дніпрі цуценят викинули у сміттєвий пакет та підвісили на ручці під'їзду

Про це розповіли зооволонтери спільноти Love animals. 

У під’їзді однієї із багатоповерхівок на ручці вхідних дверей знайшли пакунок, в якому хтось залишив чотирьох цуценят. Волонтери зазначили, що тварин викинули як непотрібні речі в сміттєвому пакеті. 

Наразі з усіма чотирма цуценятами все гаразд. Проте волонтери не можуть залишити тварин у себе, тож шукають нових власників, які згодні попіклуватися про малюків. Усі щенята – дівчатка. Вони зовсім маленькі, тільки нещодавно їм виповнилося 2 місяці. 

Волонтери пообіцяли, що оброблять тварин від глистів та бліх, тож майбутньому господарю про це хвилюватися не треба. 

Візьміть собі малечу та подаруйте їй любов та домівку, їм потрібна турбота! Приїжджайте вибирайте собі друга! Можливо хтось зможе взяти на перетримку. Привеземо по місту. З віком допоможемо зі стерилізацією. У себе залишити не можемо. Є доросла собака та коти. Дзвоніть 097-40-333-04 Лілія.
 
Детальніше ТУТ.

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Новости Днепра про У Дніпрі цуценят викинули у сміттєвий пакет та підвісили на ручці під'їздуУкраїнська

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