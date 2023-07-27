Український 911: у Дніпрі та області запрацював єдиний екстрений номер “112”

У Дніпрі та області запрацювала лінія 112.

Відтепер в області працюватиме єдиний екстрений номер 112. По суті, це аналог іноземного 911, про який ми постійно чуємо у фільмах. У разі потреби ви можете зателефонувати за номером 112 та розповісти оператору про вашу проблему. Диспетчер вас вислухає та переадресує до поліції чи швидкої.

Наразі усі дзвінки надходитимуть до ДСНС.

Там слухавку візьмуть і переадресують чи до поліції, чи медичної допомоги. Поки лінія працює таким чином, — повідомив начальник відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюкі

Поки що для викликів паралельно працюватимуть звичні для всіх номери 101, 102 чи 103. Згодом єдину екстрену лінію 112 впровадять по всій Україні.

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