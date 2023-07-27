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Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно

Сегодня 14:03
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Оно действовало до 18 августа.

Новости Днепра про Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно

Сегодня, 27 июля, депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление №9532, которым в Украине продолжается действие военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Военное положение в Украине продлили на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабной войны, – отметил Железняк.

Известно, что за соответствующее постановление проголосовали 347 депутатов. Не голосовали 14.

Новости Днепра про Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно

Также парламент продолжил действие всеобщей мобилизации. Тоже на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года

Постановление №9533 поддержали – 334 депутата, 22 не голосовали, один воздержался.

Новости Днепра про Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно

Напомним, о том, что в ближайшие дни парламент снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, стало известно вчера. В этот день президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующие постановления.

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