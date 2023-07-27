Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно

Оно действовало до 18 августа.

Сегодня, 27 июля, депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление №9532, которым в Украине продолжается действие военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Военное положение в Украине продлили на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабной войны, – отметил Железняк.

Известно, что за соответствующее постановление проголосовали 347 депутатов. Не голосовали 14.

Также парламент продолжил действие всеобщей мобилизации. Тоже на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года

Постановление №9533 поддержали – 334 депутата, 22 не голосовали, один воздержался.

Напомним, о том, что в ближайшие дни парламент снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, стало известно вчера. В этот день президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующие постановления.

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