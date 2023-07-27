Українську фехтувальницю дискваліфікували за “неповагу” до суперниці-росіянки

Ольга Харлан відмовилася тиснути руку суперниці-росіянці. Та образилася та вимагала дискваліфікації українки через "неповагу"

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу з фехтування через те, що вона не потиснула руку росіянці Анні Смірновій. На змаганнях в Мілані спортсменка виступала проти представниці РФ і перемогла в поєдинку з рахунком 15:7.

Після завершення бою учасниці мали привітати одна одну та потиснути руки, проте Ольга відмовилася це робити, натомість запропонувала суперниці стукнутися шаблями. Смірнова це запрошення проігнорувала.

Натомість росіянка залишалася на доріжці протягом години, протестуючи проти рішення Харлан та вимагаючи її дискваліфікації через “прояв неповаги”.

Спочатку Ольгу Харлан пропустили до наступного раунду, але за декілька секунд до поєдинку українки з болгарською учасницею, їхній виступ скасували, а суперниця з Болгарії автоматом потрапила до наступного етапу.

Судді дискваліфікували українку за те, що вона висловила “неповагу” та порушила правила.

Згідно з регламентом Міжнародної федерації фехтування спортсмени дійсно мають потиснути один одному руки після поєдинку, а якщо це не зробити, тоді результат бою можуть анулювати.

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