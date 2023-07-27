Обрисовывают, воруют, ломают: в Днепре вандалы «добрались» к детской площадке в Прибрежном

Все чаще днепровские вандалы портят детские площадки.

Теперь они добрались и до сквера Прибрежного.

Так, на одной из локаций детской площадки украли шар.

А на других повредили резиновое покрытие и разрисовали нецензурными словами доску.

Кто именно это делает – неизвестно, но интересно – зачем?

Уважаемые горожане, если вы увидели, как вандалы портят что-то на детской площадке, сделайте замечание, или лучше вызывайте полицию!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сквере Усачева содрали «кожу» с сакуры.

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