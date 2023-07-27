На Дніпропетровщині збили ще один ворожий безпілотник: подробиці

Дякуємо нашим захисникам!

Сьогодні вночі росіяни атакували Україну ударними БпЛА та крилатими ракетами. Усього було зафіксовано пуски двох «Калібрів» та восьми дронів Shahed-136/131.

«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі. Щодо «шахедів» – то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської (один) та Донецької областей.

А пізніше стало відомо, що вдень на Дніпропетровщині збили ще один ворожий безпілотник – на цей раз “Орлан”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще мінус один безпілотник агресора. Оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю ворожу «пташку». Знищили Орлан. Дякую за роботу, захисники! – зазначив він.

Зазначимо, що тривогу в області не оголошували, напевно, через те, що “Орлан” – це розвідувальний безпілотник, він не несе бойову частину.

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